В Австралии обяжут Google и Facebook платить СМИ за контент

Власти Австралии заставят Google и Facebook делиться с местными СМИ доходами от рекламы. Об этом заявил министр финансов Австралии Джош Фрюденберг (Josh Frydenberg).

По словам Фрюденберга, такое решение было принято после того, как переговоры с Google и Facebook по поводу удовлетворения жалоб издателей не принесли ожидаемого результата.

Издатели жалуются, что интернет-компании слишком жёстко контролируют рекламу, которая является их основным источником дохода, и хотели бы получать часть этих денег в обмен на использование их контента.

«Мы понимаем, что проблема, с которой мы столкнулись, очень сложная. Мы имеем дело с крупными компаниями, но на карту поставлено очень много, поэтому мы готовы к этой борьбе», — заявил министр.

Правительство попросило регулятора по вопросам конкуренции, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), разработать обязательный кодекс поведения для СМИ и цифровых платформ после того, как переговоры с компаниями застопорились на вопросах оплаты контента.

По словам Фрюденберга, правительство отменило свой первоначальный план по разработке добровольного кодекса к ноябрю и попросило ACCC представить свой проект обязательного кодекса к июлю, чтобы поскорее принять его на законодательном уровне.

Обязательный кодекс будет охватывать такие вопросы, как передача данных, ранжирование и отображение новостного контента, а также разделение доходов, получаемых за счёт новостного контента. В документе также будут прописаны штрафные меры и механизмы разрешения споров.

Google и Facebook отреагировали на это заявление по-разному. Так, в Google сообщили, что продолжат сотрудничать с властями Австралии по вопросам разработки кодекса.

При этом в Facebook ответили, что разочарованы сообщением правительства. В компании заявили, что усердно работали, чтобы уложиться в согласованные сроки и уже инвестировали миллионы долларов США, чтобы поддержать австралийских издателей.