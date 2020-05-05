Google отказался платить австралийским СМИ за контент

Google официально заявил правительству Австралии, которое хочет заставить онлайн-платформы платить местным новостным издателям за контент, что не будет этого делать.

Компания утверждает, что и так предоставляет СМИ значительные преимущества. Если же издатели недовольны текущими условиями, то они могут исключить свои публикации из поиска и Новостей.

Главный же аргумент новостных издателей – не только в Австралии, но и по всему миру – состоит в том, что крупные платформы, такие как Google и Facebook увеличивают свои рекламные доходы, но при этом не платят издателям за отображение их контента в результатах поиска.

Google в свою очередь заявляет, что не зарабатывает на новостном контенте в поисковой выдаче, но при этом помогает издателям, направляя релевантный трафик на их сайты.

Переходы на новостные сайты не приносят Google дохода, как это происходит при кликах на рекламу.

Согласно Google, в 2018 году поисковик обеспечил 2 млрд переходов на австралийские новостные сайты, что «позволило издателям заработать на рекламе, показанной этим пользователям, и конвертировать их в платящих подписчиков».

«Этот обмен выгоден всем», — подчеркнули в Google.

Какие дальнейшие меры примет правительство Австралии, пока неизвестно. Ранее министр финансов страны заявил, что власти заставят Google и Facebook платить местным СМИ.