Гэри Илш решил запустить голосовой чат для разговоров на тему поиска

Сотрудник Google Гэри Илш написал в Twitter, что хочет запустить голосовой чат в Hangouts для разговоров на тему поиска.

Из-за ситуации вокруг коронавируса Илш временно не ездит по SEO-конференциям и ему не хватает этого общения. Поэтому он решил запустить аудиочат, чтобы обсуждать с вебмастерами и оптимизаторами разные вопросы на тему поиска и SEO.

Ok… I'm going nuts cos I can only talk to people who only speak züritüütsch.



Tomorrow, maybe some time in the CET afternoon, I'm planning to open up an audio only Hangouts channel or something similar in case you wanna chat about search. I kinda miss the conference hall chats pic.twitter.com/QlPpGb5BpD — Gary "鯨理／경리" Illyes (@methode) March 12, 2020

Первый такой разговор уже состоялся, но ссылки на чат в Twitter’е Илша не было. Вероятно, он доступен только по приглашению.

Напомним, что на днях Google отложил все мероприятия Webmaster Conference в связи со вспышкой коронавируса, а на прошлой неделе компания отменила своё крупнейшее ежегодное мероприятие — конференцию для разработчиков I/O 2020.