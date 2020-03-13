Гэри Илш решил запустить голосовой чат для разговоров на тему поиска

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Гэри Илш написал в Twitter, что хочет запустить голосовой чат в Hangouts для разговоров на тему поиска.

Из-за ситуации вокруг коронавируса Илш временно не ездит по SEO-конференциям и ему не хватает этого общения. Поэтому он решил запустить аудиочат, чтобы обсуждать с вебмастерами и оптимизаторами разные вопросы на тему поиска и SEO.

Первый такой разговор уже состоялся, но ссылки на чат в Twitter’е Илша не было. Вероятно, он доступен только по приглашению.

Напомним, что на днях Google отложил все мероприятия Webmaster Conference в связи со вспышкой коронавируса, а на прошлой неделе компания отменила своё крупнейшее ежегодное мероприятие — конференцию для разработчиков I/O 2020.

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35 минут назад