Гэри Илш решил запустить голосовой чат для разговоров на тему поиска

Сотрудник Google Гэри Илш написал в Twitter, что хочет запустить голосовой чат в Hangouts для разговоров на тему поиска.
Из-за ситуации вокруг коронавируса Илш временно не ездит по SEO-конференциям и ему не хватает этого общения. Поэтому он решил запустить аудиочат, чтобы обсуждать с вебмастерами и оптимизаторами разные вопросы на тему поиска и SEO.
Первый такой разговор уже состоялся, но ссылки на чат в Twitter’е Илша не было. Вероятно, он доступен только по приглашению.
Напомним, что на днях Google отложил все мероприятия Webmaster Conference в связи со вспышкой коронавируса, а на прошлой неделе компания отменила своё крупнейшее ежегодное мероприятие — конференцию для разработчиков I/O 2020.
Линк на чат для ленивых %)