Аудитория российских онлайн-кинотеатров показала двукратный рост

Российские онлайн-кинотеатры зафиксировали резкий рост аудитории на прошлой неделе на фоне введения ограничительных мер по распространению COVID-19.

Так дневная аудитория Кинопоискв выросла более чем на 50%, посещаемость Okko и Amediateka за неделю увеличилась на 30%. В Megogo отметили рост длительности пользования сервисом на 27% по сравнению с прошлой неделей. Трафик more.tv за три дня с 16 марта вырос на 40%, а число просмотров контента растет на 20–30% ежедневно.

Число просмотров контента в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ» Ростелекома с понедельника по пятницу выросло в четыре раза, в выходные наблюдается уже пятикратный рост. В ivi и МТС ТВ также говорят о росте показателей, но динамику не раскрывают.

Онлайн-кинотеатры утверждают, что одновременно с аудиторией бесплатного контента также растут и платежи. У Wink платные просмотры выросли на 80%. В Кинопоиске и Megogo также говорят о росте продаж контента, который остался платным. Но не факт, что рост будет долгосрочным, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он поясняет, что у онлайн-кинотеатров уже сформировалась аудитория примерно в количестве 6,5 млн человек, которая постоянно платит за подписку, а в нынешней ситуации, если у новых подписчиков сформируется привычка получать контент бесплатно, они вряд ли будут много тратить после окончания акций.

Напомним, в начале прошлой недели большинство российских онлайн-кинотеатров реализовали бесплатный доступ к своему контенту для зрителей во время карантина.

В российских офлайн-кинотеатрах ситуация обратная: за уикенд 19–22 марта их аудитория снизилась по сравнению с прошлыми выходными больше чем в два раза — с 2,1 млн до 0,9 млн зрителей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

