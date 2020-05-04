Ежемесячная аудитория всех приложений Facebook превысила 3 млрд

Аудитория всех приложений компании Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, к концу апреля превысила 3 млрд активных пользователей в месяц.

Отметим, что в отчете за первый квартал 2020 года компания Facebook сообщала об активной дневной аудитории в 1,73 млрд пользователей соцсети.

Напомним, в январе основатель и глава Facebook Марк Цукерберг выразил намерение объединить техническую инфраструктуру своих платформ по обмену сообщениями – Messenger, Instagram и WhatsApp. После интеграции они продолжат функционировать в качестве отдельных приложений, но их инфраструктура станет общей.