Количество пользователе платформы VK Mini Apps за год выросло в 12 раз

Оксана Мамчуева -
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ВКонтакте поделилась итогами года для платформы VK Mini Apps. Сейчас на платформе 13 тысяч активных мини-приложений, а количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз — с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре. 

Еще немного статистики:

  • 150 мини-приложений размещены в каталоге, который доступен в меню мобильного приложения VK;
  • в 2019 году команда ВКонтакте провела 4 митапа;
  • самые популярные категории — «Развлечения» (25% мини-приложений) и «Инструменты» (20%);
  • больше 50% разработчиков — младше 24 лет, 
  • в Москве живут 34% создателей мини-приложений, в Санкт-Петербурге — 23%, в других городах — 43%.

Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года. С ее помощью разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и открываются прямо ВКонтакте. 

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