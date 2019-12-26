Количество пользователе платформы VK Mini Apps за год выросло в 12 раз

ВКонтакте поделилась итогами года для платформы VK Mini Apps. Сейчас на платформе 13 тысяч активных мини-приложений, а количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз — с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре.

Еще немного статистики:

150 мини-приложений размещены в каталоге, который доступен в меню мобильного приложения VK;

в 2019 году команда ВКонтакте провела 4 митапа;

самые популярные категории — «Развлечения» (25% мини-приложений) и «Инструменты» (20%);

больше 50% разработчиков — младше 24 лет,

в Москве живут 34% создателей мини-приложений, в Санкт-Петербурге — 23%, в других городах — 43%.

Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года. С ее помощью разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и открываются прямо ВКонтакте.

