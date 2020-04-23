Российская аудитория ВКонтакте составила 73 млн в месяц

Ежемесячное количество уникальных пользователей ВКонтакте из России в марте выросло на 4% (год к году) и составило 73,4 млн. Такие данные были опубликованы в рамках опубликованной сегодня финансовой отчетности Mail.ru Group за первый квартал 2020 года.

В отчете также сообщается, что 67 млн российских пользователей предпочитают мобильные устройства — это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ВКонтакте продолжает увеличивать вовлеченность аудитории и время, которое она проводит в VK. В феврале пользователи в среднем проводили на платформе 38 минут в день — это на 5,5% больше год к году, при этом рост на мобильных устройствах составил 11%.

Самой активной аудиторией социальной сети остаются пользователи в возрасте 12-24 лет, которые проводят в VK в среднем 62 минуты в день.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, пользователи стали чаще звонить с помощью ВКонтакте. Ежемесячное количество звонков увеличилось на 24% до 64 млн.

На 16% выросло число публикуемых историй, а трансляций — на 44%. Сейчас на платформе размещаются 114 млн историй в месяц, которые собирают 7,6 млрд просмотров.

В период изоляции пользователи стали чаще писать друг другу — число сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 40%.

Несмотря на замедление рекламного рынка из-за коронавируса, выручка ВКонтакте за первый квартал 2020 года показала устойчивый рост — более чем на 20% по сравнению с таким же периодом год назад.

Отметим, что вчера ВКонтакте запустила тестирование нового формата объявлений — «Реклама личной страницы». Функция пригодится тем, кто продвигает личный бренд.

