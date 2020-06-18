В соцсети Аура появилась внутренняя валюта

Социальная сеть Аура продолжает развиваться и вводить новые возможности для пользователей. В начале июня в ней появились люмены — внутренняя валюта соцсети.

Люмен — это единица измерения светового потока. В Ауре — это единица виртуальной бонусной программы.

Люмены нужны пользователям Ауры для того, чтобы получать доступ к Premium-аккаунту, дополнительной функциональности сервиса, различным виртуальным элементам, отключению рекламы и т.д.

Уже сейчас за люмены можно приобрести дополнительные фоны к постам. В дальнейшем список возможностей будет расширяться.

Заработать люмены может каждый пользователь Ауры. Пока +20 люменов начисляется за каждого друга, зарегистрированного по персональному коду; +5 люменов за каждый пост, который попадет в Горячее. Скоро появится возможность пополнять счет люменов за реальные деньги.

На данный момент люмены действуют только в рамках экосистемы Ауры и не подлежат выводу в реальный мир.

Напомним, в начале марта Аура стала самостоятельным сервисом и переехала на собственный домен.

В середине мая соцсеть реализовала опцию поиска пользователей по имени, никнейму или части имени или никнейма. Воспользоваться ею можно в разделе Люди.