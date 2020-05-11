Аура реализовала поиск людей по имени и никнейму

Социальная сеть Яндекса Аура реализовала опцию поиска пользователей по имени, никнейму или части имени или никнейма. Воспользоваться ею можно в разделе Люди.

Если нажать на настройки в строке поиска, появится поиск по сообществу, полу и возрасту. В будущем планируется расширение списка параметров для поиска.

Поиск по имени и никнейму также работает в списке подписок и подписчиков в профиле каждого пользователя.

Также в настройках приватности появилась опция «Показывать меня в результатах поиска», по-умолчанию опция включена.

Кроме того, приложение Aura для iOS появилось в AppStore.

Напомним, в начале марта Аура стала самостоятельным сервисом и переехала на собственный домен. При регистрации до 31 мая 2020 года каждый пользователь получает Premium-аккаунт с доступом ко всем сервисами соцсети и без рекламы на 1 год совершенно бесплатно.

