Аура реализовала поиск людей по имени и никнейму

Социальная сеть Яндекса Аура реализовала опцию поиска пользователей по имени, никнейму или части имени или никнейма. Воспользоваться ею можно в разделе Люди.
Если нажать на настройки в строке поиска, появится поиск по сообществу, полу и возрасту. В будущем планируется расширение списка параметров для поиска.
Поиск по имени и никнейму также работает в списке подписок и подписчиков в профиле каждого пользователя.
Также в настройках приватности появилась опция «Показывать меня в результатах поиска», по-умолчанию опция включена.
Кроме того, приложение Aura для iOS появилось в AppStore.
Напомним, в начале марта Аура стала самостоятельным сервисом и переехала на собственный домен. При регистрации до 31 мая 2020 года каждый пользователь получает Premium-аккаунт с доступом ко всем сервисами соцсети и без рекламы на 1 год совершенно бесплатно.
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