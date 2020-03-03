Яндекс.Аура стала самостоятельным сервисом

Закрытая социальная сеть Яндекса Аура стала самостоятельным сервисом и переехала с yandex.ru/aura на собственный домен aura.top. Все пользователи социальной сети получили об этом соответствующие уведомления.







Чтобы перейти на новую версию Ауры, необходимо войти через Яндекс, подтвердить номер телефона и принять новое пользовательское соглашение. После этого пользователь увидит свой профиль со всеми прежними постами и комментариями уже на новом домене.

Внимание, при регистрации до 31 мая 2020 года каждый пользователь получает Premium-аккаунт с доступом ко всем сервисами соцсети и без рекламы на 1 год совершенно бесплатно.

При этом все самые первые пользователи Ауры, которые были отмечены специальными ачивками в виде горящей лампочки, получают Premium-аккаунт навсегда — в подарок от разработчиков.

Напомним, социальная сеть Аура открылась для тестирования в середине марта 2019 года. В конце июля у Ауры появилась десктопная версия. А в сентябре соцсеть изменила механизм приглашений новых участников и запустила голосовые посты.