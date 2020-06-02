Google объяснил, в каких случаях могут быть полезны страницы авторов

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, нужно ли тратить время на создание страниц с информацией об авторах.

Согласно Мюллеру, такие страницы не являются необходимостью для всех сайтов. При этом они могут быть полезны для определённых типов контента.

Новостные сайты и YMYL

Некоторые специалисты считают, что страницы авторов и экспертов важны для ранжирования. Однако Google смотрит на это иначе. Обязательными такие страницы не являются и прямого влияния на ранжирование не оказывают.

Однако, если владелец сайта хочет укрепить доверие к ресурсу со стороны пользователей, то создание таких страниц – хороший способ это сделать.

В частности, это касается новостных сайтов и ресурсов, публикующих контент на тему YMYL («Your Money or Your Life», что в переводе означает «Ваши деньги или Ваша жизнь»).

Мюллер также добавил, что улучшение контента сайта – это хорошо как для пользователей, так и для Google. При этом на ранжирование это может влиять только опосредованно.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: