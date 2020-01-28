Avast уличили в продаже данных пользователей

Компания-разработчик популярной антивирусной программы Avast продаёт данные пользователей таким гигантам, как Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi. Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования Motherboard и PCMag.

Как удалось выяснить, Avast собирает данные с помощью своего антивирусного ПО и передаёт их дочерней компании Jumpshot, которая перепаковывает их и продаёт.

В материалах расследования фигурирует несколько крупных компаний. Кто из них является текущим, бывшим или потенциальным клиентом, не уточняется. Помимо упомянутых выше гигантов, в списке также значатся Yelp, Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora и Loreal.

Компания Microsoft заявила, что на данный момент не сотрудничает с Avast. В Yelp отметили, что взаимодействовали единожды. В Google не ответили на запрос о комментарии.

Проданные данные включали историю поиска в Google, активность на страницах компаний в LinkedIn, просмотры видео в YouTube, посещения порносайтов и т.д.

Предполагается, что данные деанонимизировались и не включали личную информацию, однако эксперты опасаются, что отдельных пользователей всё же можно идентифицировать.

Отчёт Motherboard и PCMag основан на утекших пользовательских данных, контрактах и других документах Avast.

Напомним, что ранее Avast уже обвинялся в несанкционированном сборе данных. Так, около двух месяцев назад Mozilla заблокировала два расширения Avast для Firefox (Online Security и SafePrice), поскольку было установлено, что они собирают намного больше данных, чем необходимо.