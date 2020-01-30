Avast решил закрыть Jumpshot после скандала с продажей данных

Чешская компания Avast, разработчик популярного антивируса, приняла решение закрыть своё маркетинговое подразделение Jumpshot после скандала, связанного с продажей данных пользователей.

Как показало совместное расследование Motherboard и PCMag, Avast собирал данные пользователей антивируса, а затем передавал их своей дочерней компании Jumpshot, которая перепаковывала их и продавала. Среди клиентов Jumpshot значились Google, Microsoft и другие крупные корпорации.

Первые сообщения о том, что Avast продаёт данные своих пользователей, появились ещё в декабре. На тот момент глава компании Ондржей Влчек заверил, что все сведения были анонимизированными и агрегированными. Однако PCMag выяснил, что по ним всё же можно было идентифицировать пользователей.

В конечном итоге Влчек опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что данные пользователей Avast больше не будут передаваться Jumpshot, а само подразделение в будущем будет закрыто.

«Хотя принятое нами решение, к сожалению, скажется на сотнях преданных сотрудников Jumpshot и десятках его клиентов, это определённо правильный шаг», — заявил глава Avast.

Влчек также признал, что последние новости сильно пошатнули доверие к Avast и принёс свои изменения за эту ситуацию.

По его словам, закрытие Jumpshot не должно сильно повлиять на доходы Avast. На это подразделение приходится лишь около 5% от общей выручки компании.