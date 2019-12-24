Минкомсвязи РФ: учения по обеспечению автономности рунета прошли успешно

Минкомсвязи РФ сообщило об успешном проведении учений по обеспечению работы автономного рунета, которые проходили на протяжении нескольких дней в том числе в Москве.

Как сообщил заместитель министра Алексей Соколов, специалисты проверяли три основных направления: устойчивость интернета к внешним воздействиям, безопасность абонентов сотовой связи (включая информацию о трафике, личных данных и геолокации); уязвимость умных гаджетов в интернете вещей.

По его словам, учения подтвердили, что власти и операторы готовы оперативно отреагировать на внешние угрозы и обеспечить бесперебойную работу интернета и связи.

«Оказалось, что большинство тестовых атак на сети четырех федеральных операторов связи были успешными — 62,5% атак через протокол SS7 (перехват sms, прослушка, обход двухфакторной авторизации) и 50% атак через протокол Diameter (вторжение в защищенные беспроводные сети). Однако атаки удавалось быстро обнаружить — в среднем за 2−3 минуты», — говорится в отчете.

О том, что Минкомсвязи планирует провести учения, стало известно 19 декабря. Согласно документу за подписью министра связи Константина Носкова, они должны были пройти в начале этой недели. В пресс-службе министерства сообщали, что на рядовых пользователях проводимые учения никак не скажутся.

Напомним, закон об автономном рунете вступил в силу 1 ноября. Законом предписывается всем российским операторам связи установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором.

В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование.

Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях, которые будут проводиться не реже одного раза в год.

