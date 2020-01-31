Правообладатели назвали Telegram одним из крупнейших источников пиратства в рунете

Мессенджер Telegram является одним из крупнейших источников пиратства в рунете. Об этом заявил гендиректор Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

АЗАПИ представляет интересы крупнейших книжных издательств России, а также легальных интернет-магазинов по продаже книг – «Литрес».

По словам Рябыко, около 200 каналов в Telegram распространяют пиратские копии книг, их совокупная аудитория – 2 млн человек.

«Даже с учетом того, что далеко не все пользователи, просматривающие сообщения в пиратских каналах Telegram, в итоге скачивают нелегальный контент, издатели недополучают из-за таких каналов более 55 млрд руб. в год».

В АЗАПИ связывают активность пиратов в Telegram с тем, что этот мессенджер очень популярен у россиян. И отмечают, что бороться с пиратством в Telegram через обращение в суд и блокировку нет возможности, поскольку с апреля 2018 года по решению суда мессенджер формально заблокирован. На обращения АЗАПИ администрация Telegram никак не реагирует, а добиваться ограничений нелегального контента издателям удается только через обращения в Apple и Google.

Напомним, в конце ноября 2019 года АЗАПИ пожаловалась администрации мессенджера Telegram на распространение пиратского контента более чем в 170 каналах. Ассоциация также предлагала внедрить в мессенджер технологию «цифрового отпечатка» для борьбы с незаконным распространением авторского контента.

Однако в Telegram никак не отреагировали на письмо, и каналы, распространяющие контрафакт, также не ответили ни на какие запросы. Это привело к тому, что правообладатели обратились с жалобой в Торговую палату и Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), рассчитывая, что этот вопрос будет рассмотрен в рамках слушаний по иску SEC к Telegram.