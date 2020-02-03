Azino 777 и 1XBet покинули двадцатку крупнейших заказчиков видеорекламы

Онлайн-казино Azino 777 и букмекерская контора 1XBet, запрещенные в России, больше не входят в двадцатку крупнейших заказчиков видеорекламы в рунете. Если по итогам первого полугодия 2019 года они занимали 8-е и 18-е места соответственно, с долями показов на десктопе 1,58% и 0,95%, то в рейтинг за второе полугодие они не попали.

По данным компании Mediascope, за год заметно изменилась и первая пятерка рекламодателей: из нее выпали Google, «1хСтавка» и Avito. Лидером по доле показов остается PepsiCo (3,9%), на второе место вышла многопрофильная производственная компания 3М (владелец брендов Scotch, Command, Cubitron, Opticlude), а на третье — Мегафон. Яндекс опустился с 3-го на 4-е место, тогда как Danone поднялся с 6-го на 5-е.

«1хСтавка», в отличие от 1XBet, работает на российском рынке легально — имеет лицензию ФНС и сотрудничает с Центром учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). По итогам второго полугодия она заняла 10-е место в рейтинге рекламодателей.

Отсутствие Azino 777 и 1XBet в списке соответствует оптимистичным заявлениям медиакомпаний об эффективности антипиратского меморандума, принятого в 2018 году. Его подписали правообладатели и крупнейшие интернет-компании, в том числе «Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная Медиа Группа», Яндекс, Mail.ru Group, Rambler&Co и другие.

Напомним, что в первом квартале прошлого года 1XBet занимал третью строчку в этом рейтинге, а Azino 777 находился за пределами топ-10.

Отметим также, что по данным Роскомнадзора с момента начала действия меморандума из поисковой выдачи было удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент. В конце января, по решению ведомства и компаний, подписавших антипиратский меморандум, его срок был продлен до 31 января 2021 года

