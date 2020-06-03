Баннер над поисковыми подсказками в Яндексе стал доступен всем рекламодателям

Рекламодателям Яндекса стало доступно новое место показа рекламы на поиске — баннер над поисковыми подсказками. Он показывается первым в списке подсказок к запросу — например, если пользователь набирает [ламинат купить], то может увидеть в списке подсказок по запросу объявление «Купить ламинат в Москве».

Такой формат позволяет получить +5% трафика к тому объему, который объявление получало на первом месте премиум-показа. Пользователи могут сразу заинтересоваться предложенным объявлением, не изучая конкурентные объявления в рекламе или органической выдаче.

В течение года баннер был доступен некоторым рекламодателям в экспериментальном режиме, теперь инструмент стал доступен для всех.

За счет минималистичного оформления и тщательного отбора объявлений, показы в подсказках выглядят более нативно и положительно влияют на эффективность рекламы. Эксперименты показали, что CTR баннера в подсказках около 16%.

Такой вариант размещения является полностью автоматическим, никаких дополнительных настроек осуществлять не нужно. Алгоритм отбирает для показа объявления с наилучшими показателями кликабельности (CTR), ставки за клик, коэффициента качества и других факторов. Поэтому добиться попадания объявления в подсказки можно не только за счет увеличения ставок, но и путем повышения эффективности рекламы.

Статистика записывается в премиальные показы (Спецразмещение), поскольку в саджест попадает объявление с первого места блока премиум.

Отметим, на днях Яндекс.Директ реализовал раздельное управление ставками, позволив закупать мобильный и десктопный рекламный трафик по отдельности.



