Рекламодатели Директа смогут размещать баннеры в Яндекс.Навигаторе

В медийных кампаниях Директа появилась возможность разместить баннер в Яндекс.Навигаторе для устройств на iOS и Android.

Баннер в Навигаторе — рекламный формат с оплатой за тысячу показов, эффективный способ рассказать автомобилистам о продуктах или услугах во время поездок по городу.

Баннер появляется, когда автомобиль снижает скорость до 0 км/ч. Водитель видит изображение с коротким рекламным сообщением. По клику на баннер появляется турбо-страница с дополнительной информацией. На ней пользователь видит подробности предложения, а также кнопку действия — перехода на сайт, заказа звонка или заполнения формы.







Баннер не отвлекает автовладельцев. Он уходит с экрана, когда автомобиль начинает движение. Пользователь может закрыть баннер или смахнуть его вниз.

Реклама в Яндекс.Навигаторе позволяет охватить широкую платежеспособную аудиторию, повышая узнаваемость бренда среди автомобилистов.



Показ баннера настраивается по профилю пользователя:

геолокация;

пол, возраст и доход;

семейное положение, профессия;

интересы;

данные Яндекс.Метрики и Яндекс.Аудиторий.

Таргетинг по ключевым фразам недоступен.

Узнать подробности о баннере в Навигаторе можно в Помощи Директа или обратившись в отдел клиентского сервиса.

Отметим, что воспользоваться новой возможностью можно создав в Директе «Медийную кампанию» и добавив в нее новую группу «Баннер на геоплощадках» (раньше она называлась «Баннер в Яндекс.Метро»).

Напомним, возможность размещения рекламы в приложении Яндекс.Метро появилась в Диеректе в конце октября 2019 года.