Рекламодатели Директа смогут размещать баннеры в Яндекс.Навигаторе

В медийных кампаниях Директа появилась возможность разместить баннер в Яндекс.Навигаторе для устройств на iOS и Android.
Баннер в Навигаторе — рекламный формат с оплатой за тысячу показов, эффективный способ рассказать автомобилистам о продуктах или услугах во время поездок по городу.
Баннер появляется, когда автомобиль снижает скорость до 0 км/ч. Водитель видит изображение с коротким рекламным сообщением. По клику на баннер появляется турбо-страница с дополнительной информацией. На ней пользователь видит подробности предложения, а также кнопку действия — перехода на сайт, заказа звонка или заполнения формы.
Баннер не отвлекает автовладельцев. Он уходит с экрана, когда автомобиль начинает движение. Пользователь может закрыть баннер или смахнуть его вниз.
Реклама в Яндекс.Навигаторе позволяет охватить широкую платежеспособную аудиторию, повышая узнаваемость бренда среди автомобилистов.
Показ баннера настраивается по профилю пользователя:
- геолокация;
- пол, возраст и доход;
- семейное положение, профессия;
- интересы;
- данные Яндекс.Метрики и Яндекс.Аудиторий.
Таргетинг по ключевым фразам недоступен.
Узнать подробности о баннере в Навигаторе можно в Помощи Директа или обратившись в отдел клиентского сервиса.
Отметим, что воспользоваться новой возможностью можно создав в Директе «Медийную кампанию» и добавив в нее новую группу «Баннер на геоплощадках» (раньше она называлась «Баннер в Яндекс.Метро»).
Напомним, возможность размещения рекламы в приложении Яндекс.Метро появилась в Диеректе в конце октября 2019 года.
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