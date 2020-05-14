Джон Мюллер об алгоритме BERT и его роли в ранжировании

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о предполагаемом попадании сайта под BERT Update.

Вопрос звучал так:

«Мы видели несколько сайтов, которые пострадали от обновления Google BERT, и они до сих пор не восстановились. Было ли это обновление связано только с поисковым намерением? Похоже, что оно было более обширным».

В ответ Мюллер объяснил, что представляет собой BERT и может ли он влиять на позиции в ранжировании.

В частности, Мюллер подчеркнул, что BERT не является обновлением, которое резко меняет позиции сайтов в поисковой выдаче.

Согласно Google, BERT – это способ лучше понимать текст. В частности, это касается длинных запросов, где необходимо знать, каков контекст, и что люди ищут, вводя такой запрос.

BERT помогает Google понимать запросы на естественном языке, а также содержимое веб-страниц.

«И когда речь идёт о самих страницах, мы пытаемся выяснить, о чём эти страницы на самом деле и как они соответствуют тем конкретным запросам, которые мы получили», — сказал Мюллер.

Он также добавил:

«Так что это не изменение ранжирования само по себе. На самом деле речь идёт о понимании текста на странице и текста, который люди вводят в запросах.

И исходя из этой точки зрения, нельзя сказать, что сайты пострадали от этого обновления. На самом деле мы пытаемся понять, о чём эти страницы.

И если эти страницы таковы, что действительно трудно понять, о чём они, тогда у пользователей с ними будут проблемы, и у нашей поисковой системы тоже».

Поэтому, когда владельцы сайтов считают считают, что их ресурсы пострадали от BERT Update, то обычно речь идёт о чём-то другом. BERT — это не алгоритм ранжирования.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже:

Напомним, что Google начал использовать алгоритм BERT в работе поисковой системы в 2019 году. По состоянию на декабрь 2019 года, он охватывал 10% поисковых запросов, преимущественно разговорного характера.

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