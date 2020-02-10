Маркетплейс Беру запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым. Ее цель — рассказать о бонусах на бесплатную доставку на Беру. Ролик будет транслироваться на телевидении, в социальных сетях и на YouTube.

По сюжету рекламы главной героине доставили пару коробочек с Беру. Вместе с ними она открывает для себя волшебный мир удобных покупок на маркетплейсе, проводником в который выступает Гудков в роли эксцентричного товарного распорядителя. Также в ролике показаны регулярные Беру Бонусы на бесплатную доставку и широкий ассортимент товаров, которые можно заказать в мгновение клика.

Владислав Свириденко, директор по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркет:

«Мы верим, что бесплатная доставка улучшит жизнь наших покупателей и хотим, чтобы они как можно быстрее узнали про новые возможности для удобного шопинга. Донести это сообщение до пользователей маркетплейса помог Александр Гудков. Он идеально подходит Беру — делает все легко и хорошо, играет, поет, шутит и перевоплощается в русалку, кентавра, хор и танцевальный ансамбль».

Музыку для рекламы написали Illuminati Production. Креатив — BBDO Moscow, при технической поддержке Bazelevs Production.

Напомним, в конце прошлого года маркетплейс Беру запустил собственную службу доставки. Компания работает с курьерами по краудсорсинговой модели: как и в Яндекс.Такси и Яндекс.Еде, исполнителей заказов предоставляют партнеры.