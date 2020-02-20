На Беру появилась возможность убрать из каталога лишние товары

Маркетплейс Беру добавил возможность архивации лишних товаров.

Иногда бывает, что закупки какого-то товара были прекращены, или магазин больше не планирует продавать его на Беру. Теперь такие товары можно убрать в архив, чтобы не мешали в каталоге и в отчетах. Чтобы заархивировать товар, достаточно нажать на значок редактирования в каталоге, перейти на вкладку «Управление размещением» и выбрать вариант «В архив».

В архив нельзя убрать товары, которые есть на складе или закончились недавно. В этом случае необходимо выбирать вариант «Поставок не будет» — тогда товар будет автоматически перенесен в архив после двух месяцев отсутствия на складе.

Напомним, в декабре 2019 года Беру запустил собственную службу доставки. Сейчас она работает только с заказами до 2 кг и только в семи районах Москвы — Зюзино, Черемушках, Хамовниках, Академическом, Таганском, Гагаринском и Ломоносовском.

Отметим также, что товарооборот маркетплейса Беру в конце прошлого года превысил 4 млрд рублей в месяц. В IV квартале 2019 года товарооборот площадки вырос на 236% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

