Маркетплейсы Беру и Tmall впервые вошли в десятку крупнейших интернет-магазинов России по итогам 2019 года по версии исследовательской компании Data Insight.

Онлайн-продажи Tmall (входит в AliExpress Russia) выросли на 127% — до 31 млрд рублей. Площадка заняла восьмое место в рейтинге.

Маркетплейс Беру (совместное предприятие Яндекса и Сбербанка) за год увеличил выручку на 849% до 27,7 млрд рублей и переместился с 52-го места в рейтинге на девятое.

Рейтинг в очередной раз возглавил Wildberries, увеличив онлайн-продажи со 111,2 млрд рублей в 2018 году до 210,6 млрд рублей. На 2-м месте – «Ситилинк». А на 3-м месте впервые не онлайн-магазин «М.Видео» , а Ozon. Кроме того, из первой десятки выбыл крупный магазин электроники «Связной».

Отметим, что в конце прошлого года маркетплейс Беру запустил собственную службу доставки. Компания работает с курьерами по краудсорсинговой модели: как и в Яндекс.Такси и Яндекс.Еде, исполнителей заказов предоставляют партнеры.