Беру упрощает управление ценами для партнеров

На странице каталога Беру теперь можно быстро управлять ценами — не открывая при этом страницу каждого товара и не загружая прайс-лист. Обновленные в каталоге цены появляются на витрине в течение 15 минут.

По клику в поле с ценой могут отображаться подсказки с ценами для продвижения товара:

Минимальная цена на Беру — это цена, которая обеспечивает его показы на карточке.

Рекомендованная цена — привлекательная для покупателей цена. Беру рассчитал ее с помощью анализа рынка.

Минимальная цена на Маркете — цена, которая обеспечивает показы на карточке и максимум показов на Яндекс.Маркете.

Эти цены рассчитываются только для товаров в статусе «Можно продавать», карточки которых не были созданы.

Рядом с текущей ценой отображается старая цена для расчета скидки, если она указывалась на странице товара, в прайс-листе или через API. В будущем ее можно будет редактировать и на странице каталога. А пока там можно просто снизить цены согласно правилам показа скидок на Беру, чтобы товары отобразились на витрине с зачеркнутыми старыми ценами и яркими бейджами скидки.

Напомним, в конце февраля на Беру появилась возможность убрать из каталога лишние товары. Их можно заархивировать, чтобы не мешали в каталоге и в отчетах.