Почта Яндекса и соцсети Mail.ru попали в список бесплатных ресурсов для россиян

Минкомсвязи РФ внесло в список бесплатных негосударственных ресурсов социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, а также почтовые сервисы Яндекса и Mail.ru Group. Предварительный список уже отправлен операторам на предмет оценки объема расходуемого на них трафика.

Ресурсы, которые потенциально могут стать бесплатными, разделены на четыре категории: государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети (ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, В кругу друзей, Мир тесен, Фотострана, Дневник), почтовые сервисы (Яндекса, Mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним авторы документа отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell).

В Минкомсвязи пояснили, что список бесплатных ресурсов еще будет дополняться. По этому образцу планируется оценить все возможные сервисы.

«Ведомство собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения, прорабатываются разные варианты», — пояснили в министерстве.

А также подчеркнули, что список предварительный и если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень.

Напомним, в середине января президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Позднее стало известно, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей России станет бесплатным с 1 марта 2020 года.