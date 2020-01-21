В России с 1 марта доступ к госсайтам станет бесплатным

С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей России будет бесплатным. Такое решение было принято на совещании Минкомсвязи с крупнейшими операторами связи.

Если тариф не безлимитный, то не будет тарифицироваться трафик. На эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе, уточнил представитель Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Кроме того, в пресс-службе Минкомсвязи сообщили, что в дальнейшем не исключено предоставление бесплатного доступа для россиян к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. При этом министерство готово обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов.

