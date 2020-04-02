Российские операторы начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Минкомсвязь России и пять крупнейших операторов связи начали предоставлять бесплатный доступ к 370 социально значимым сайтам. Как сообщил глава министерства Максут Шадаев, доступ предоставляется в пилотном режиме с 1 апреля.

«Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу: в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет, и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов»,— пояснил Шадаев на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Он также отметил, что к социально значимым ресурсам относятся сайты ведомств, СМИ, социальные сети, мессенджеры, сервисы по доставке еды, интернет-магазины и банковские приложения.

Напомним, инициатива по обеспечению бесплатного доступа жителей России к социально значимым интернет-ресурсам была выдвинута президентом России в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, когда глава государства поручил правительству подготовить и реализовать проект «Доступный интернет».

В начале марта стало известно, что внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

