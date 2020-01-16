Путин обещал россиянам бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по его мнению, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.

По словам президента, сегодня Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. Было бы правильным, чтобы граждане РФ не платили за саму услугу связи, за интернет-трафик для доступа к этим ресурсам.

Большая четверка операторов связи поддержала президентскую инициативу, согласившись, что «доступ к ресурсам интернета для максимального количества жителей России – это залог прогрессивного развития страны и поддержания ее конкурентоспособности в будущем».

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что поручение президента уже взято в работу.

Напомним, в этом году в России стартует конкурс с призовым фондом в 3 млрд рублей для компаний, создающих креативный молодежный контент в интернете. Российские власти впервые выделили такое значимое бюджетное финансирование на поддержку отечественных компаний, которые создают креативный интернет-контент.