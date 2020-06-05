В Bing Webmaster Tools появился инструмент для SEO-аудита сайтов

Анна Бондарь -
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Команда Bing Webmaster Tools объявила о запуске новой функции Site Scan, которая позволяет проводить SEO-аудит сайта.

Site Scan – это инструмент, который сканирует сайт на предмет распространённых проблем технического SEO.

Получить доступ к нему можно по ссылке.

По словам разработчиков, с помощью нового инструмента вебмастера могут повысить эффективность сайта не только в Bing, но и в других поисковых системах.

Отметим, что ранее в Bing Webmaster Tools появился инструмент для анализа конкурентных ссылок.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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