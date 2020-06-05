В Bing Webmaster Tools появился инструмент для SEO-аудита сайтов

Команда Bing Webmaster Tools объявила о запуске новой функции Site Scan, которая позволяет проводить SEO-аудит сайта.

Site Scan – это инструмент, который сканирует сайт на предмет распространённых проблем технического SEO.

Получить доступ к нему можно по ссылке.







По словам разработчиков, с помощью нового инструмента вебмастера могут повысить эффективность сайта не только в Bing, но и в других поисковых системах.

Отметим, что ранее в Bing Webmaster Tools появился инструмент для анализа конкурентных ссылок.