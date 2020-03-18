Bing запустил интерактивную карту по распространению COVID-19

Поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, запустила интерактивную карту с актуальной информацией по распространению COVID-19.
Карта доступна на нескольких языках, включая русский, и показывает ситуацию по всему миру.
На карте также можно найти информацию по разным странам: количество подтверждённых случаев заболевания, включая число выздоровевших и умерших; новости и видео по теме.
Так, в России на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев заболевания:
В качестве источников информации используются данные:
- Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
- Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC);
- Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC);
- Wikipedia.
Информация обновляется в реальном режиме.
Напомним, что ранее в этом месяце похожую карту запустил Яндекс. А Google в настоящее время совместно с правительством США разрабатывает национальный информационный сайт по коронавирусу.
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