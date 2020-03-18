Bing запустил интерактивную карту по распространению COVID-19

Карта показывает ситуацию по всему миру и в отдельных странах

Поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, запустила интерактивную карту с актуальной информацией по распространению COVID-19.

Карта доступна на нескольких языках, включая русский, и показывает ситуацию по всему миру.

На карте также можно найти информацию по разным странам: количество подтверждённых случаев заболевания, включая число выздоровевших и умерших; новости и видео по теме.

Так, в России на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев заболевания:

В качестве источников информации используются данные:

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC);

Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC);

Wikipedia.

Информация обновляется в реальном режиме.

Напомним, что ранее в этом месяце похожую карту запустил Яндекс. А Google в настоящее время совместно с правительством США разрабатывает национальный информационный сайт по коронавирусу.