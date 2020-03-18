Bing запустил интерактивную карту по распространению COVID-19

Карта показывает ситуацию по всему миру и в отдельных странах

Анна Бондарь -
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Поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, запустила интерактивную карту с актуальной информацией по распространению COVID-19.

Карта доступна на нескольких языках, включая русский, и показывает ситуацию по всему миру.

На карте также можно найти информацию по разным странам: количество подтверждённых случаев заболевания, включая число выздоровевших и умерших; новости и видео по теме.

Так, в России на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев заболевания:

В качестве источников информации используются данные:

  • Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
  • Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC);
  • Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC);
  • Wikipedia.

Информация обновляется в реальном режиме.

Напомним, что ранее в этом месяце похожую карту запустил Яндекс. А Google в настоящее время совместно с правительством США разрабатывает национальный информационный сайт по коронавирусу.

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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