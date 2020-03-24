Bing начал поддерживать новую разметку Schema для сообщений на тему COVID-19

Bing начал поддерживать новую разметку структурированных данных, предназначенную для специальных сообщений, связанных с COVID-19. Об этом сообщается в блоге компании.

Данную разметку можно использовать для таких сообщений, как:

Новые часы работы компании;

Информация по оценке рисков и центрах проверки на COVID-19;

Ограничения и рекомендации.

Bing будет использовать эти данные для своей интерактивной карты по отслеживанию распространения COVID-19.

Напомним, что команда разработчиков Schema.org представила новые типы структурированных данных, предназначенные специально для разметки информации, связанной с COVID-19, ранее в этом месяце.

Отметим также, что на прошлой неделе Google добавил новые свойства в документацию по разметке событий.