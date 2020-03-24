Bing начал поддерживать новую разметку Schema для сообщений на тему COVID-19

Анна Бондарь -
36

Bing начал поддерживать новую разметку структурированных данных, предназначенную для специальных сообщений, связанных с COVID-19. Об этом сообщается в блоге компании.

Данную разметку можно использовать для таких сообщений, как:

  • Новые часы работы компании;
  • Информация по оценке рисков и центрах проверки на COVID-19;
  • Ограничения и рекомендации.

Bing будет использовать эти данные для своей интерактивной карты по отслеживанию распространения COVID-19.

Напомним, что команда разработчиков Schema.org представила новые типы структурированных данных, предназначенные специально для разметки информации, связанной с COVID-19, ранее в этом месяце.

Отметим также, что на прошлой неделе Google добавил новые свойства в документацию по разметке событий.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о