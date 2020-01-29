Bing обновил интерфейс, чтобы сократить пропущенные клики

Bing внёс изменение в пользовательский интерфейс поисковой системы, призванное сократить количество пропущенных кликов.

Проблема была связана с поисковой строкой. Иногда, даже если пользователи кликали по ней несколько раз, их клики терялись. Инженеры выяснили, что у 4% всех пользователей, которые кликали по поисковой строке, терялось от одного до нескольких кликов.

Bing решил эту проблему, расширив поля строки поиска, чтобы уменьшить пространство, не реагирующее на клики.

В компании отметили, что с момента внедрения этого обновления проблема пропущенных кликов практически исчезла, а удовлетворённость пользователей возросла.

Согласно Bing, у других сайтов также есть некликабельные области в поисковой строке, и они тоже могут пропускать клики пользователей. О каких именно ресурсах идёт речь, в компании не уточнили.

Владельцы сайтов могут определить, есть ли у них подобная проблема, используя новый инструмент Clarity Tool от Microsoft, который отслеживает интеракции пользователей на сайте. Подать заявку на участие в пилотном тестировании инструмента можно здесь.