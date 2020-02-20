Bing анонсировал запуск новой версии Webmaster Tools

Поисковая система Bing готовит к запуску новую версию своего сервиса для вебмастеров Webmaster Tools.

На конференции SMX West представитель Bing объявил, что запуск запланирован на первую неделю марта.

Сервис получит обновлённый интерфейс, а также ряд новых функций. В их числе:

Новый отчёт о ссылках (Backlinks), частью которого является инструмент Disavow.

Новый отчёт об эффективности, который объединяет отчёты по трафику страниц и ключевым словам в поиске.

Обновлённая страница «Sitemaps».

Ниже – несколько скриншотов новой версии Webmaster Tools:

На сегодня получить доступ к новой версии можно по ссылке: aka.ms/newbwt.

В ближайшие месяцы Bing планирует перенести все функции из старой версии Webmaster Tools в новую. В процессе переноса вебмастера смогут использовать и старую, и новую версию страниц.

Спустя несколько недель после того, как перенос будет завершён, Bing отключит старую версию сервиса.

Напомним, что Google завершил запуск нового Search Console для всех пользователей в 2018 году.