Bing анонсировал запуск новой версии Webmaster Tools

Поисковая система Bing готовит к запуску новую версию своего сервиса для вебмастеров Webmaster Tools.
На конференции SMX West представитель Bing объявил, что запуск запланирован на первую неделю марта.
Сервис получит обновлённый интерфейс, а также ряд новых функций. В их числе:
- Новый отчёт о ссылках (Backlinks), частью которого является инструмент Disavow.
- Новый отчёт об эффективности, который объединяет отчёты по трафику страниц и ключевым словам в поиске.
- Обновлённая страница «Sitemaps».
Ниже – несколько скриншотов новой версии Webmaster Tools:
На сегодня получить доступ к новой версии можно по ссылке: aka.ms/newbwt.
В ближайшие месяцы Bing планирует перенести все функции из старой версии Webmaster Tools в новую. В процессе переноса вебмастера смогут использовать и старую, и новую версию страниц.
Спустя несколько недель после того, как перенос будет завершён, Bing отключит старую версию сервиса.
Напомним, что Google завершил запуск нового Search Console для всех пользователей в 2018 году.
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