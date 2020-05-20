Bing научился отвечать на вопросы «да» или «нет»

Команда разработчиков Bing сообщила, что поисковая система научилась возвращать ответы «да» или «нет» по определённым запросам.

Новый блок в результатах поиска включает ответ, а также карусель с выдержками из нескольких источников, на которых он основан.

На примере ниже Bing с помощью моделирования Natural Language Representation делает вывод о том, что шоколад токсичен для собак, хотя напрямую в источниках об этом не говорится.

Раньше результаты поиска по таким запросам выглядели примерно так:

Процесс создания новой функции Bing начал с обучения языковой модели, которая могла выполнять две отдельные, но взаимодополняющие задачи: оценивать релевантность фрагментов документов по отношению к поисковому запросу и предоставлять чёткий ответ «да» или «нет» путём обобщения данных из нескольких источников.

На данный момент эта функция запущена только в США, но в будущем будет расширена и на другие страны.