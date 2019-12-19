Bing анонсировал новые user-agents для Bingbot

Американский поисковик Bing вслед за Google анонсировал новые агенты пользователя для своего краулера Bingbot.

В будущем user-agents будут постоянно обновляться, чтобы всегда отображать актуальную версию используемого движка рендеринга.

Поисковик решил обновить агентов пользователя Bingbot в связи с предстоящим выходом новой версии браузера Edge, которая будет использовать движок рендеринга Chrome. Как стало известно на днях, обновлённый браузер может быть выпущен во время следующего крупного апдейта Windows 10.

Переход на новые агенты пользователя будет произведён постепенно и займёт несколько месяцев.

User-agents будут выглядеть так (где W.X.Y.Z – актуальная версия Chrome):

Bingbot Desktop:

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/W.X.Y.Z Safari/537.36 Edg/W.X.Y.Z

Bingbot Mobile:

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/W.X.Y.Z Mobile Safari/537.36 Edg/W.X.Y.Z (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Текущие агенты пользователя Bingbot:

Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Mozilla/5.0 (Windows Phone 8.1; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 530) like Gecko (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

В Bing рекомендуют вебмастерам установить новый браузер Edge, чтобы проверить, насколько хорошо сайт будет обрабатываться обновлённым Bingbot. Если сайт хорошо работает с Chrome, то с Edge также не должно быть проблем.

Напомним, что на этой неделе Google начал запуск обновлённых агентов пользователя для Googlebot, но пока в ограниченном масштабе.