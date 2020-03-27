BlaBlaCar c 30 марта приостановит работу в России

Сервис поиска попутчиков Blablacar с 30 марта 2020 года приостанавливает свою работу из-за распространения коронавируса Covid-2019.

Правительство России принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, и BlaBlaCar предпринимает упреждающий шаг.

«Безопасность пользователей — наш приоритет. Поэтому мы считаем, что приостановить работу сервиса — это правильный шаг… Останьтесь дома, сохраните вашу жизнь», — пояснил сооснователь и гендиректор BlaBlaCar Николас Брюссон.

По данным компании, сегодня сервисом BlaBlaCar для междугородних поездок пользуются более 25 млн россиян.

Напомним, в конце января Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу компании «ТрансЛайн» о запрете в России сервиса Blablacar.

«ТрансЛайн» пытается через суд запретить на территории России деятельность BlaBlaCar с ноября 2018 года.

