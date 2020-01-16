Медведев объявил благодарность Андрею Клишасу за активное законотворчество

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев 15 января подписал постановление правительства, которым поощрил 11 сенаторов.

Членов Совета Федерации отметили «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Среди тех, кому Медведев объявил благодарность, оказался сенатор Андрей Клишас — один из авторов законов об изоляции рунета, о фейковых новостях, и о неуважении к власти.

Отметим также, что Клишас является соавтором внесенного в сентябре в Госдуму законопроекта, предусматривающего блокировку пользователей e-mail-сервисов, распространяющих запрещенную информацию. А также тем, кто предложил лишать свободы на 15 лет за пропаганду наркотиков в сети.

Напомним, в связи с законотворческой деятельностью сенатора, в интернете появилась петиция о досрочном прекращении его полномочий в Совете Федерации.

По мнению авторов петиции, все инициативы Клишаса направлены на подготовку страны к изоляции и к созданию инструментов для этой изоляции, не способствуют развитию страны, не способствуют улучшению жизни граждан, но создают обременение для бизнеса и ведут к тратам народных средств на бесполезные (даже опасные) меры по противодействию внешним силам. На данный момент документ подписали около 16 тыс человек.

