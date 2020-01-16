Медведев объявил благодарность Андрею Клишасу за активное законотворчество

Оксана Мамчуева -
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Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев 15 января подписал постановление правительства, которым поощрил 11 сенаторов.

Членов Совета Федерации отметили «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Среди тех, кому Медведев объявил благодарность, оказался сенатор Андрей Клишас — один из авторов законов об изоляции рунета, о фейковых новостях, и о неуважении к власти.

Отметим также, что Клишас является соавтором внесенного в сентябре в Госдуму законопроекта,  предусматривающего блокировку пользователей e-mail-сервисов, распространяющих запрещенную информацию. А также тем, кто предложил лишать свободы на 15 лет за пропаганду наркотиков в сети.

Напомним, в связи с законотворческой деятельностью сенатора, в интернете появилась петиция о досрочном прекращении его полномочий в Совете Федерации.

По мнению авторов петиции, все инициативы Клишаса направлены на подготовку страны к изоляции и к созданию инструментов для этой изоляции, не способствуют развитию страны, не способствуют улучшению жизни граждан, но создают обременение для бизнеса и ведут к тратам народных средств на бесполезные (даже опасные) меры по противодействию внешним силам. На данный момент документ подписали около 16 тыс человек.

ИСТОЧНИКMeduza
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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