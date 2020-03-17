Blockchain & Bitcoin Conference Georgia 2020 пройдет в Тбилиси

19 мая компания Smile-Expo во второй раз проведет в Тбилиси Blockchain & Bitcoin Conference Georgia. Масштабный криптоивент объединит мировых экспертов индустрии, которые расскажут о новых перспективах блокчейна и криптовалют.

Итоги первой Blockchain & Bitcoin Conference Georgia

Первое блокчейн-событие от Smile-Expo состоялось в Тбилиси в 2018 году, собрав 357 посетителей и десятки признанных специалистов в сфере цифровых валют. Спикеры рассмотрели особенности добычи криптовалют в Грузии, рассказали о мировом опыте использования блокчейна в госструктурах, а также поделились практическими советами по проведению ICO.

На конференции выступили представители таких компаний, как ZenCash, Shelf.Network, IBM и Golden Fleece. Участвовавшие в событии проекты получили заявок на общую сумму $10 млн. Также на первой Blockchain & Bitcoin Conference Georgia было подписано соглашение о сотрудничестве между Blockchain Association of Ukraine и Association Blockchain Georgia.

Главные темы Blockchain & Bitcoin Conference Georgia 2020

Второй криптоивент будет больше и масштабнее первого, он откроет возможности для взаимовыгодного сотрудничества между компаниями из Грузии, Украины и Беларуси. На конференции смогут пообщаться и обменяться опытом предприниматели, инвесторы, производители оборудования для майнинга, разработчики и криптоэнтузиасты.

Программа события активно наполняется, уже сейчас известны имена первых спикеров Blockchain & Bitcoin Conference Georgia:

Мариам Турашвили – глава департамента управления проектами при Национальном агентстве публичного реестра Грузии, на протяжении 10 лет работает в различных министерствах страны.

– глава департамента управления проектами при Национальном агентстве публичного реестра Грузии, на протяжении 10 лет работает в различных министерствах страны. Питер Джеларди Миккельсен – управляющий партнер в Fasttrack.network, основатель ассоциации Nordic Blockchain Association, партнер в Blockchain Technologies Corporation – одной из первых компаний, специализирующихся на продвижении блокчейна.

Модератором конференции выступит Евгений Романенко – основатель международной инициативны по развитию проектов в области цифровых технологий Digital Georgia, автор множества интервью на канале iTuber и топовый ведущий криптоивентов в странах СНГ.

В своих выступлениях спикеры рассмотрят самые актуальные вопросы криптовалютной индустрии, среди которых будут новые возможности применения блокчейна на развивающихся рынках, а также поддержка сферы криптовалют для бизнеса со стороны правительства.

Ключевые темы конференции:

как государство может способствовать развитию инноваций и внедрению блокчейна в корпорациях, малом и среднем бизнесе;

как применять блокчейн в государственном секторе – новшества и перспективы;

stablecoin и его непосредственное влияние на фиатную валюту;

как использовать блокчейн в туристической отрасли;

логистика и глобальные цепочки поставок – эффективные блокчейн-решения;

усиление финансовой проверки в сделках с недвижимостью с помощью смарт-контрактов;

возможности блокчейна на развивающихся рынках.

На конференции также состоится панельная дискуссия, посвященная теме «Блокчейн в бизнесе. Влияние институциональных инвесторов на мир криптовалют».

Место проведения конференции:

Ивент состоится в столичном пятизвездочном отеле The Biltmore Hotel Tbilisi по адресу: пр-т Шота Руставели, 29.

Организатор мероприятия:

Конференцию проводит международная компания Smile-Expo, которая организовывает тематические ивенты с 2014 года. На ее счету – 50 успешно проведенных блокчейн-событий, которые охватили 28 стран.

Больше информации о второй Blockchain & Bitcoin Conference Georgia можно найти на официальном сайте – georgia.bc.events.