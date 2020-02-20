22-23 апреля в Москве пройдет форум Blockchain Life 2020

22-23 апреля Blockchain Life 2020 собирает 5000 участников из 70 стран. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов, представители государственной власти и все те, кто хочет познакомиться с одной из самых перспективных сфер современности.
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В рамках Blockchain Life 2020 будет обсуждено: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Важной задачей форума является создание площадки для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.
Одно из самых ожидаемых событий форума — эксклюзивное выступление Яна Балины — известного блогера, блокчейн-предпринимателя и инвестора с мировым именем.
Среди спикеров форума:
- Руслан Енсебаев (вице-министр финансов Республики Казахстан);
- Хоселит Рамирез (глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);
- Сергей Хитров (основатель Listing.help);
- Артур Азизов (основатель B2Broker);
- Александр Бородич (Основатель Universa);
- Рауан Хассан (VP TradingView);
- Артем Калихов (CPO Waves);
- Булет Калиев (Руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);
- Николай Муханов (CEO S7 TechLab);
- Александр Трещёв (Юрист) и другие.
Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджментом ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими.
Выбирайте свой вариант участия уже сейчас, пока билеты есть в наличии.
Организатором события года является ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономикиIdeo.one.
Генеральным спонсором выступает криптовалютная биржа BitForex.com. Генеральным спонсором AfterParty выступает провайдер ликвидности и технологий B2Broker.net.
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