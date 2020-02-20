22-23 апреля в Москве пройдет форум Blockchain Life 2020

Крупнейшее событие по блокчейну, криптовалютам и майнингу в Европе состоится на инновационной площадке Music Media Dome. На одной площадке соберутся 5000 участников и ведущие компании индустрии.

Оксана Мамчуева -
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22-23 апреля Blockchain Life 2020 собирает 5000 участников из 70 стран. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов, представители государственной власти и все те, кто хочет познакомиться с одной из самых перспективных сфер современности.

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В рамках Blockchain Life 2020 будет обсуждено: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Важной задачей форума является создание площадки для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.

Одно из самых ожидаемых событий форума — эксклюзивное выступление Яна Балины — известного блогера, блокчейн-предпринимателя и инвестора с мировым именем.

Среди спикеров форума: 

  • Руслан Енсебаев (вице-министр финансов Республики Казахстан); 
  • Хоселит Рамирез (глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);
  • Сергей Хитров (основатель Listing.help);
  • Артур Азизов (основатель B2Broker);
  • Александр Бородич (Основатель Universa);
  • Рауан Хассан (VP TradingView);
  • Артем Калихов (CPO Waves); 
  • Булет Калиев (Руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);
  • Николай Муханов (CEO S7 TechLab);
  • Александр Трещёв (Юрист) и другие.

Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджментом ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими. 

Выбирайте свой вариант участия уже сейчас, пока билеты есть в наличии.

Организатором события года является ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономикиIdeo.one.

Генеральным спонсором выступает криптовалютная биржа BitForex.com. Генеральным спонсором AfterParty выступает провайдер ликвидности и технологий B2Broker.net

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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