22-23 апреля в Москве пройдет форум Blockchain Life 2020

Крупнейшее событие по блокчейну, криптовалютам и майнингу в Европе состоится на инновационной площадке Music Media Dome. На одной площадке соберутся 5000 участников и ведущие компании индустрии.

22-23 апреля Blockchain Life 2020 собирает 5000 участников из 70 стран. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов, представители государственной власти и все те, кто хочет познакомиться с одной из самых перспективных сфер современности.

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В рамках Blockchain Life 2020 будет обсуждено: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Важной задачей форума является создание площадки для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.

Одно из самых ожидаемых событий форума — эксклюзивное выступление Яна Балины — известного блогера, блокчейн-предпринимателя и инвестора с мировым именем.

Среди спикеров форума:

Руслан Енсебаев (вице-министр финансов Республики Казахстан);

(вице-министр финансов Республики Казахстан); Хоселит Рамирез (глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);

(глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro); Сергей Хитров (основатель Listing.help);

(основатель Listing.help); Артур Азизов (основатель B2Broker);

(основатель B2Broker); Александр Бородич (Основатель Universa);

(Основатель Universa); Рауан Хассан (VP TradingView);

(VP TradingView); Артем Калихов (CPO Waves);

(CPO Waves); Булет Калиев (Руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);

(Руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte); Николай Муханов (CEO S7 TechLab);

(CEO S7 TechLab); Александр Трещёв (Юрист) и другие.

Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджментом ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими.

Выбирайте свой вариант участия уже сейчас, пока билеты есть в наличии.

Организатором события года является ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономикиIdeo.one.

Генеральным спонсором выступает криптовалютная биржа BitForex.com. Генеральным спонсором AfterParty выступает провайдер ликвидности и технологий B2Broker.net.

