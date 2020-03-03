Google поделился советами по пагинации для блогов

Анна Бондарь -
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На днях один из вебмастеров попросил сотрудника Google Джона Мюллера поделиться советами по пагинации для блогов.

В вопросе речь шла о блоге (не коммерческом), который существует около 8 лет, содержит более 1000 страниц, но SEO-оптимизацией практически никто не занимался.

Вебмастер попросил порекомендовать, что делать с пагинацией.

В ответ Мюллер посоветовал использовать категории или метки для создания перекрёстных ссылок, чтобы в блоге было несколько пагинированных страниц по каждому типу со ссылками на посты.

В целом, по его словам, важно поддерживать «хорошую и сбалансированную» иерархию – «не слишком плоскую, но и не слишком глубокую».

Напомним, что в конце февраля многие западные вебмастера получили ручные санкции за неестественные исходящие ссылки в гостевых статьях. В Google заявили, что каких-либо целевых кампаний в этом направлении не запускали.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Ruslan Opanasiuk
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Ruslan Opanasiuk

Не совсем понятно, Мюллер высказал своё личное мнение (может ему просто так нравится) или поделился секретами Google

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2 часов назад