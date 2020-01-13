Instagram добавил в Boomerang новые эффекты

Instagram значительно обновил встроенное приложение для создания «закольцованных» видео Boomerang. Теперь пользователи по всему миру смогут добавлять в свои ролики новые эффекты, а также укорачивать их длину.

https://twitter.com/instagram/status/1215696803338735617

Всего доступно три эффекта: SlowMo (замедленное воспроизведение), Echo (следы размытия при движении) и Duo (быстро перематывает видео в начало, при этом изображение как будто сбоит).

Новые опции появятся в меню Boomerang вверху экрана:

Напомним, что видео Boomerang можно снимать при создании новой истории.