Instagram добавил в Boomerang новые эффекты

Instagram значительно обновил встроенное приложение для создания «закольцованных» видео Boomerang. Теперь пользователи по всему миру смогут добавлять в свои ролики новые эффекты, а также укорачивать их длину.
Всего доступно три эффекта: SlowMo (замедленное воспроизведение), Echo (следы размытия при движении) и Duo (быстро перематывает видео в начало, при этом изображение как будто сбоит).
Новые опции появятся в меню Boomerang вверху экрана:
Напомним, что видео Boomerang можно снимать при создании новой истории.
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