Instagram добавил в Boomerang новые эффекты

Анна Бондарь -
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Instagram значительно обновил встроенное приложение для создания «закольцованных» видео Boomerang. Теперь пользователи по всему миру смогут добавлять в свои ролики новые эффекты, а также укорачивать их длину.

https://twitter.com/instagram/status/1215696803338735617

Всего доступно три эффекта: SlowMo (замедленное воспроизведение), Echo (следы размытия при движении) и Duo (быстро перематывает видео в начало, при этом изображение как будто сбоит).

Новые опции появятся в меню Boomerang вверху экрана:

Напомним, что видео Boomerang можно снимать при создании новой истории.

ИСТОЧНИКTechCrunch
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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