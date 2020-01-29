Boosty.to интегрировался с Telegram и Discord

Платформа монетизации авторского контента Boosty.to, принадлежащая Mail.ru Group, запускает интеграцию с Telegram и Discord. Теперь авторы могут предлагать подписчикам участие в закрытом чате.

Благодаря интеграции Boosty.to с мессенджерами у создателей контента и подписчиков появился новый формат интерактивного общения. Автор сам указывает, какие уровни подписки дадут право на доступ к чату.

Если чат создан в Telegram, специальный Boosty-бот соединит аккаунты подписчиков на Boosty и в мессенджере и выдаст им приглашения. Доступ к чату сохраняется, пока активна подписка.

В Discord автор может на своем сервере настроить роли с особыми статусами для участников, которые являются подписчиками на Boosty.to. Привилегии участника будут сохраняться, пока активна его подписка.

Привет! Сегодня радуем вас по-настоящему крутыми новостями🥳

Мы запустили интеграцию с Telegram и Discord⚡️ pic.twitter.com/09f3RiTK1X — Boosty.to (@BoostyTo) January 29, 2020

Отметим, что в ноябре 2019 года Boosty.to интегрировался с сервисом монетизации стримов DonationAlerts. Теперь стримеры смогут не только принимать донаты во время трансляции, но и взаимодействовать с аудиторией на новом уровне: создавать приватные чаты для самых преданных поклонников, делать закрытые посты для избранного коммьюнити, устанавливать уровни подписки и определять ее стоимость на месяц.

Платформа платной подписки на авторов Boosty.to была запущена в мае 2019 года. Она помогает создателям творческого контента дополнительно зарабатывать посредствам монетизации существующей аудитории.

