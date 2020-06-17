Google: мы не используем данные по показателю отказов в ранжировании

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер в очередной раз заявил, что поисковик не использует данные по показателю отказов в ранжировании.

«Я думаю, есть некоторое заблуждение, что мы смотрим на такие вещи, как показатель отказов из [Google] Analytics, когда дело доходит до ранжирования сайтов, но это определённо не так», — отметил Мюллер, отвечая на один из вопросов вебмастеров.

В контексте данного вопроса он также коснулся использования на сайте авторизации через сторонние системы, такие как Facebook. Мюллер заверил, что такие решения совершенно безопасны и с этой точки зрения предпочтительнее, чем созданные самостоятельно. Поэтому их можно использовать без опаски.

Прослушать ответ Мюллера можно на видео ниже:

Напомним, сотрудники Google уже неоднократно заявляли, что поисковик не использует поведенческие метрики и данные Google Analytics в ранжировании.