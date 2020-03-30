Отзывы о сайтах стали доступны в Яндекс.Браузере

Отзывы о сайтах стали доступны в интерфейсе Яндекс.Браузера. Слева от иконки «Коллекции» для всех сайтов появилась кнопка с количеством отзывов о сайте и цветовым распределением оценок.

Если нажать кнопку — откроется окно с отзывами о сайте, которые можно сортировать удобным способом: по релевантности, популярности, новизне, сначала плохие или сначала хорошие.

Также в окне отображается блок «Оцените сайт», позволяющий поставить свою оценку ресурсу.

Отзывы отображаются на всех сайтах. Пользователи смогут отключить их в настройках браузера, но как показали результаты тестов — они наоборот заинтересованы получать такую информацию.

Отвечая на отзывы, владельцы интернет-ресурсов могут повысить лояльность аудитории. Если сайт полезный и помогает решать задачи пользователя, то позитивная народная оценка поможет людям больше доверять сайту и продолжать взаимодействовать с ним.

Отвечать на отзывы можно из кабинета Вебмастера. Ответы владельцев будут отмечаться надписью: «Официальный ответ»:

Кроме того, сводка о новых отзывах ежедневно будет приходить на почту всем пользователям, подтвердившим права на сайт в Вебмастере. Для удобства владельцев сайтов статистика по отзывам также была добавлена в еженедельную сводку по сайту.

Напомним, пользователи Яндекса уже давно могут оставлять отзывы об организациях на Картах, в Поиске и на других сервисах Яндекса. С апреля 2019 года можно писать отзывы о сайтах, а в ноябре эти отзывы стали публичными. В марте Вебмастер добавил возможность сортировки отзывов по дате, релевантности, популярности и рейтингу.