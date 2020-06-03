Ежемесячная аудитория браузера Brave превысила 15 млн пользователей

В мае аудитория анонимного браузера со встроенным адблокером Brave превысила 15 млн и достигла 15,4 млн пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

За последний год аудитория сервиса увеличилась на 125% или в 2,25 раза.

Дневная аудитория браузера достигла 5,3 млн пользователей. Год назад эта цифра составляла 2 млн.

Рекламные кампании Brave Ads теперь поддерживаются в 183 странах. Средний CTR по этим объявлениям составляет 9% по сравнению с 2% в среднем по отрасли. При этом отдельные бренды отмечают CTR на уровне 15%.

Напомним, что Brave объявил о запуске программы Brave Ads, участники которой смогут получать оплату за просмотр рекламы, в апреле 2019 года.