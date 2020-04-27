Brave обвинил страны ЕС в плохом обеспечении GDPR

Компания-разработчик анонимного браузера Brave обвинила страны-участницы ЕС в плохой реализации GDPR и недостаточном обеспечении этой инициативы необходимыми ресурсами. Компания подала в Еврокомиссию соответствующие жалобы против 27 стран.

В этих жалобах Brave просит регулятора запустить процедуры несоблюдения против стран и при необходимости даже обратиться в высшую судебную инстанцию ЕС – Европейский суд.

«Статья 52 (4) GDPR [Общего регламента о защите данных] требует, чтобы правительства стран предоставляли органам по защите данных (Data Protection Authorities, DPA) людские и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения их задач», — говорится в пресс-релизе Brave.

По мнению компании, недостаточное обеспечение необходимыми ресурсами не позволило регуляторам в полной мере реализовать положения GDPR в странах ЕС.

В Еврокомиссии пока не прокомментировали эту информацию и не ответили, собираются ли запускать разбирательства в отношении стран-участниц ЕС по выдвинутым Brave обвинениям.

В следующем месяце исполняется два года с момента вступления в силу GDPR, и Еврокомиссия планирует опубликовать обзор принятых к этому времени мер.

В настоящее время регулятора обвиняют в отсутствии ожидаемых действий против крупнейших онлайн-платформ и технологических компаний.

Напомним, что по состоянию на январь 2020 года общая сумма штрафов за нарушение GDPR составляла около 114 млн евро.