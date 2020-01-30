Google выплатил охотникам за багами $6,5 млн в 2019 году

Google сообщил, что общая сумма выплат за всё время существования программы Bug Bounty, запущенной в 2010 году, превысила $21 млрд.

В 2019 году компания выплатила за найденные уязвимости $6,5 млн. Эти деньги были распределены между 461 исследователями безопасности.

В 2018 году общая сумма выплат составила $3,8 млн.

Google разбил $6,5 млн, выплаченные в 2019 году, на три категории: $800 тыс. пришлись на Google Play, $1,9 млн – Android, а ещё $2,1 млн – на другие продукты компании.

В отчёте также отмечается, что в минувшем году исследователи безопасности пожертвовали на благотворительность рекордные $507 тыс. Это в пять раз больше тем сумм, которые жертвовались в предыдущие годы.

Вознаграждения за уязвимости, найденные в системах безопасности Google, могут составлять от $100 до $1,5 млн в зависимости от угрозы.

В 2019 году самое крупное вознаграждение составило $201 тыс., в 2018 году — $41 тыс.

Напомним, что в июле Google увеличил размер выплат за уязвимости, найденные в Chrome.