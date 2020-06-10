В Facebook Messenger теперь можно отвечать на сообщения клиентов

Facebook запустил обновление для Messenger, которое позволяет предпринимателям переключаться между личным и бизнес-аккаунтом.

Благодаря новой функции компании смогут быстро отвечать на сообщения клиентов, не открывая приложение Page Manager.

Все входящие сообщения теперь будут доступны в Messenger. При этом они будут разделены, чтобы предотвратить случайные ответы клиентам из личного аккаунта.

При обработке сообщений владелец бизнеса сможет выбрать, от чьего лица будет отправлен ответ: от него самого или от имени компании.

По данным Facebook, 90% администраторов бизнес-страниц уже используют Messenger для общения с друзьями и семьёй. При этом большинство администраторов не хотели бы загружать несколько приложений, что делает последнее обновление Messenger идеальным решением.

Согласно опросу Hubspot, 90% клиентов считают быстрый ответ компании важным или очень важным, если у них есть вопросы по маркетингу или по продажам.

Чтобы не оставить сообщения без ответа, компании смогут настроить в Messenger дополнительные оповещения.

При этом в Facebook отметили, что это обновление не призвано полностью заменить функциональность по обмену сообщениями, встроенную в приложение Page Manager.

Компании по-прежнему смогут использовать Page Manager для ответа на сообщения клиентов, если им так удобнее.

Чтобы видеть сообщения от клиентов в интерфейсе Messenger, никаких дополнительных шагов предпринимать не нужно. Если личный аккаунт администратора страницы подключен к бизнес-странице, то это обновление будет запущено автоматически.

Новая функция уже появилась в приложении Messenger для iOS, а в ближайшие несколько недель также появится на Android.