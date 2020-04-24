Google Ads позволил добавлять ссылку на сайт в объявления формата «call only»

Google Ads сообщил, что теперь в объявления только с номером телефона можно добавлять ссылку на сайт.

Google также переименовал этот формат: c «Call Only Ads» в «Call Ads». В русскоязычной версии он теперь называется «Объявления с номером телефона».

«Несмотря на то, что объявления с номером телефона призваны стимулировать поступление звонков от пользователей, вы можете указать конечный URL, ссылку на который будет видно в объявлении», — говорится в Справке Google Ads.

Если рекламодатель хочет, чтобы пользователь мог и позвонить, и перейти на сайт, то ему нужно будет заполнить поле «Конечный URL». После этого в объявлении появится дополнительная ссылка – «Visit website», по которой пользователь сможет перейти.

Конечный URL можно указать как при создании нового объявления, так и при редактировании существующих.

В интерфейсе Google Ads это поле помечено как «рекомендуемое»:

Напомним, что в сентябре Google Ads обновил шаблон для объявлений формата «call only».