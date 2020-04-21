29 апреля стостоится онлайн-конференция про маркетинг и бизнес в эпоху перемен — Callday.Online

Calltouch и Mango office проведут большую онлайн-конференцию посвященую будущему маркетинга и эффективным инструментам для адаптации бизнеса в новом мире.

Конференции Callday, сфокусированные на задачах бизнеса, маркетинга и сквозной аналитики, проводятся в разных городах России с 2015 года. В прошлом году событие собрало рекордную аудиторию — 3000 очных участников и более 20 тысяч регистраций. Сейчас, в связи с мировой обстановкой, спикеры мероприятия выступят в онлайн формате.

Миссия Callday.Online — помочь участникам рынка, предпринимателям, топ-менеджерам и маркетологам, сохранить свой бизнес в новом мире и найти для себя точки роста. Ситуация, в которой сейчас оказался рынок, стала вызовом для многих компаний: в эпоху перемен выиграть смогут те, кто вовремя увидит возможности для развития и сможет их грамотно использовать.

Спикеры конференции, основатели и топ-менеджеры Calltouch, Mango office, Яндекса, BMW, Группы «Самолет», KASKAD Недвижимость, myTarget, сети клиник «Будь здоров» и ряда других компаний, расскажут, как им удалось переформатировать свой бизнес и маркетинг в новом мире и вновь повернуться к клиенту лицом. Докладчики поделятся собственными инсайтами и актуальными инструментами для качественной трансформации бизнеса.

Алексей Авдеев, CEO и партнер Calltouch:

«Ситуация на рынке меняется стремительно и кардинально. Это время новых возможностей, когда нужно действовать, и чем скорее, тем лучше. На Callday.Online мы пригласили экспертов из самых разных индустрий, чтобы вместе обсудить, как использовать эти возможности по максимуму и не только сохранить бизнес, но и найти новые точки роста».

Одна из задач Callday.Online — помочь участникам обменяться опытом, завести новые полезные знакомства и деловые связи. Для этого на мероприятии будут представлены широкие возможности для нетворкинга: все желающие смогут присоединиться к живому чату, чтобы пообщаться с коллегами и задать свои вопросы спикерам. Авторы самых интересных из них получат подарки от организаторов.

Участие в Callday.Online бесплатно, предварительно нужно зарегистрироваться

После конференции всем участникам будут отправлены на почту видеозаписи докладов и презентации спикеров.

Дата и время проведения: 11 утра, 29 апреля 2020.