Canva представила бесплатный инструмент для школ

На конференции Bett в Лондоне, посвященной образовательным технологиям, платформа для дизайна Canva анонсировала глобальный запуск Canva для Образования — бесплатного продукта для учителей и учеников по всему миру.

Бесплатная платформа Canva дает возможность развивать визуальную грамотностьи помогает школьникам и студентам в работе над групповыми проектами.

Продукт включает в себя премиум-возможности графического редактора, а также специальные дополнения: шаблоны для школьной программы, а также новый режим совместной работы, комментарии и проверка учителя, историю предыдущих версий проектов и многое другое.

С инструментами дизайна Canva, основанных на принципе конструктора из готовых элементов, школьники смогут представить учебный материал в форме постеров, визуальных конспектов, презентаций с анимацией. Canva также поможет школьной администрации в оформлении объявлений, стенгазет, расписаний, плакатов, отчетов, грамот и дипломов, школьного сайта, сайтов учителей и социальных сетей — иными словами, в создании любых видов цифровой графики, печатных материалов и документов.

Новый продукт включает неограниченное количество папок и 100 ГБ для организации и хранения материалов. А также встроенный фотобанк с 2 миллионами премиум-изображений и фотографий, бесплатных для использования в школах.

Canva для Образования будет интегрирован с пакетами приложений GSuite и Google Classroom. Так дети смогут легко делиться своими проектами с учителем для проверки и обратной связи, а также обсуждений и комментариев внутри проекта.

Canva доступна с настольных компьютеров, смартфонов и планшетов (согласно техническим требованиям) без установки программы — из веб-браузера.

Canva приглашает школы подавать заявки на доступ к Canva для Образования по ссылке на странице проекта.

